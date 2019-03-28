مسؤول بالقسام: التفعيل المُبكر للصواريخ من غزة سببه قرار المقاومة رفع جهوزيتها القتالية

رام الله - دنيا الوطنأفاد مسؤول في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن التفعيل الذاتي المبكر للصواريخ من غزة، سببه قرار قيادة المقاومة، رفع جهوزيتها القتالية.جاء ذلك، خلال لقاء له عبر قناة (الجزيرة) الفضائية مساء اليوم الخميس، حيث قال: "استعدادنا القتالي، جاء بعد عزم الاحتلال شن عمل عدواني قبل الانتخابات الإسرائيلية".وشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، جراء قصف طائرات الاحتلال، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصفها مستوطنات غلاف غزة بالعشرات من الرشقات الصاروخية.