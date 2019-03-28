شؤون فلسطينية

جريمة بغزة.. مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد والدهما.. وهذه تفاصيلها

جريمة بغزة.. مقتل شاب وإصابة شقيقه على يد والدهما.. وهذه تفاصيلها
خاص دنيا الوطن
أفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بمقتل الشاب (ع ، خ)، (23 عاما)، فيما أصيب شقيقه (ك ، خ)، (21 عاما)، بالقدم، مساء اليوم الخميس، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل والدهما (أ ، خ)، في حي الصبرة شرق مدينة غزة.

في التفاصيل، أكد البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشاب المقتول، تلقى طلق ناري في الصدر، أما شقيقه فقد أصيب بالقدم وحالته متوسطة.

وحول سبب الجريمة، أوضح البطنيجي، أن شجاراً عائلياً اندلع بين الشقيقين ووالدهما، فأطلق الأخير النار عليهما مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

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