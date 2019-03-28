استطلاع: 28% من الإسرائيليين يرون أن حماس انتصرت بجولة التصعيد الاخيرة

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي نشر على موقع القناة (13) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن 28% من الجمهور الإسرائيلي رأوا أن حركة حماس هي من انتصرت في جولة التصعيد الاخيرة، فيما رأى 15% منهم، أن اسرائيل انتصرت، أما 43% يعتقدون أن لا أحد انتصر في تلك الجولة.وحول سياسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاه حركة حماس، فقد اعتبر 61% من الجمهور الاسرائيلي أن هذه السياسة خاطئة، فيما رأى 22% منهم أنها صحيحة.وحول الانتخابات، فقد أظهر الاستطلاع أن حزب (الليكود)، و(أزرق أبيض)، سيحصلان على 30 مقعدا لكل منهما.في السياق، رأى 51% من الجمهور الاسرائيلي، أن نتنياهو هو أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء، بينما يعتقد 36% منهم أن بيني غانتس هو الاكثر ملاءمة للمنصب.