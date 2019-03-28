بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود لغزة عبر معبر (ايرز)
خاص دنيا الوطن
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، بعودة الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مغادرته.
ومن المقرر، أن يتلقي الوفد المصري، بالفصائل الفلسطينية، وإطلاعهم على نتائج مباحثاته مع الجانب الإسرائيلي، ورد إسرائيل على مطالب المقاومة الفلسطينية.
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، بعودة الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية العامة، مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مغادرته.
ومن المقرر، أن يتلقي الوفد المصري، بالفصائل الفلسطينية، وإطلاعهم على نتائج مباحثاته مع الجانب الإسرائيلي، ورد إسرائيل على مطالب المقاومة الفلسطينية.
يذكر، أن الوفد الأمني المصري، وصل مساء أمس الأربعاء إلى قطاع غزة، حيث التقى الفصائل الفلسطينية، ثم غادر اليوم القطاع، حاملاً مطالب الفصائل لإسرائيل.
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