شؤون فلسطينية

وزير الصحة يوقع إتفاقية لدعم المناطق المهمشة بـ 350 الف دولار

وزير الصحة يوقع إتفاقية لدعم المناطق المهمشة بـ 350 الف دولار
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الصحة د. جواد عواد، مساء اليوم، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين أحمد الحمال، إتفاقية لدعم القطاع الصحي في المناطق المهمشة في مسافر يطا وعين البيضا والأغوار، بقيمة مالية تصل الى 350 الف دولار.

وتشمل الإتفاقية توفير سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، بما فيها العناية المكثفة أثناء نقل المرضى، إضافة الى تجهيز عيادة متنقلة بشكل كامل.

وشدد الوزير عواد على السياسة التي تنتهجها الوزارة وهي تستند على أولوية إيصال الخدمات الطبية والصحية لكافة المواطنين، في كل أماكن تواجدهم، خصوصاً المناطق المهمشة والنائية والمهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال.

وأضاف الوزير عواد " إن وزارة الصحة تتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع المؤسسات والمنظمات الصحية الدولية، بما فيها منظمة الصحة العاليمة ومنظمات وهيئات الامم المتحدة، والبنك الدولي، وذلك نتيجة للرؤية الصحية الشاملة، و للسياسات الناجعة التي انتهجناها بكل شفافية و مصداقية".

وثمن وزير الصحة الدعم والمساندة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شاكراً لهم التعاون المثمر والبناء وداعياً إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.

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