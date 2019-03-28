ليبرمان: حماس شرّدت مستوطني غلاف غزة خلال جولة التصعيد الاخيرة

رام الله - دنيا الوطنأكد أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، أن حركة حماس شرّدت مستوطني غلاف غزة، خلال جولة التصعيد الاخيرة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.وبحسب الصحيفة، فقد هاجم ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهما إياه بالفشل في الجولة الأخيرة مع حماس.وقال: "نتنياهو يشتري الهدوء قصير المدى على حساب تحقيق الأمن على المدى الطويل"، مضيفا: "هذا استسلام مخزي، فهو يعيش في عالم خاص به".واعتبر لبيرمان، أن نتنياهو يفتقر للقدرة على اتخاذ القرارات، حيث أنه يتحدث عن ضربة قاسية وردة فعل قوي على إطلاق الصواريخ من غزة، لكن في نهاية الرد لم يتم خدش أي أحد في غزة.