شؤون فلسطينية

مقتل مواطن وإصابة فتاة في إطلاق نار بجنين والشرطة تحقق

مقتل مواطن وإصابة فتاة في إطلاق نار بجنين والشرطة تحقق
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن مصرعه، فيما أصيبت فتاة بجروح، في حادثة إطلاق نار وقعت مساء اليوم الخميس، بمدنية جنين.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمقتل مواطن (30 عاما)، فيما أصيب فتاة أخرى، في حادث إطلاق نار وقع بجنين.

وأشار ارزيقات إلى إن قوة من الشرطة توجهت إلى مكان الحادثة، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على الخلفيات.

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