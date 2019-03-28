ثلاث إصابات في استهداف طائرة استطلاع لمجموعة من مطلقي البالونات شرقي جباليا

أفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بإصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة، جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مجموعة من مطلقي البالونات مساء اليوم الخميس، شرقي جباليا شمال قطاع غزة.



وقال رونين منليس، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل، على مجموعة من المواطنين، كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة تجاه الداخل" على حد زعمه.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرة العودة والإرباك الليلي.





خاص دنيا الوطن