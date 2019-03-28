نتنياهو: أعطيت الأوامر لنشر القوات والاستعداد لمعركة بغزة ولكن بعد استنفاد الخيارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وزير الجيش، أنه أعطى الأوامر للجيش؛ لنشر القوات على الحدود مع قطاع غزة، والاستعداد لمعركة واسعة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
وبحسب الموقع، قال نتنياهو: "نحن شددنا الطوق الأمني على الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً: "ليعلم الإسرائيليون أننا لن نتردد في حملة واسعة إذا احتجنا لذلك، وسندخلها بقوة، لكن يجب أن نستنفد كل الخيارات الأخرى".
أكد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وزير الجيش، أنه أعطى الأوامر للجيش؛ لنشر القوات على الحدود مع قطاع غزة، والاستعداد لمعركة واسعة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
وبحسب الموقع، قال نتنياهو: "نحن شددنا الطوق الأمني على الحدود مع قطاع غزة"، مضيفاً: "ليعلم الإسرائيليون أننا لن نتردد في حملة واسعة إذا احتجنا لذلك، وسندخلها بقوة، لكن يجب أن نستنفد كل الخيارات الأخرى".
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