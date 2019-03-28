غزة: إنقاذ خمسيني من موت محقق بعد توقف القلب

رام الله - دنيا الوطننهى مسلمأنقذ الطاقم الطبى في مستشفى الأندونيسىي، حياة مريض خمسيني كان قد توقفت نبضات القلب لديه على مدار ساعة، حيث وصل قسم الطوارئ، يعانى من آلام شديدة في الصدر.وأوضح عبد الله الحسومي، أخصائي القلب أنه تم التعامل مع المريض بشكل عاجل، واستدعاء محمد أبو ندا، استشاري الأوعية الدموية، الذي أجري له رسم قلب، وتبين وجود احتشاء في عضلة القلب، وتم تحويله لقسم العناية المركزة.وتابع: "تم إعطاء المريض أدوية مذيبات الجلطة، وبعدها توقف القلب تماماً لحوالى 60 دقيقة، حيث أجريت له عمليات انعاش للقلب على مدار 40 دقيقة، وإعطائه صدمات كهربية، وصلت إلى 20 صدمة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي".وبين الحسومي، أن المريض في اليوم التالي، عادت له الحياة من جديد، والآن يخضع للمتابعة العلاجية داخل المستشفى إلى حين إجراء عملية قسطرة قلبية للشرايين التاجية.يذكر، أن المريض، كان قد أجرى عملية ربط في المريء قبل عامين، نتيجة وجود دوالي، وجلطة في الوريد الكبدي.