إصابة جندي اسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز قلنديا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام الاحتلال، بإصابة جندي اسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية دهس قرب حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس.وأشار اعلام الاحتلال، إلى أن سائق السيارة فر من مكان العملية، فيما لم تعرف خلفية الحدث حتى اللحظة.بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة بالقدس: "منذ فترة قصيرة، اصطدمت سيارة قادمة من اتجاه القدس باتجاه معبر قلنديا، برجل شرطي كان في المنطقة، وانسحب السائق من المكان، حيث اصيب الشرطي بجروح طفيفة، ويتم فحص ظروف الحادث".يتبع..