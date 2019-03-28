المقاومة الشعبية: القصف الإسرائيلي على مطار حلب يَجر المنطقة لحرب إقليمية





وأكدت أن كل هذه الممارسات والضغوط والعدوان المستمر على سوريا من كل قوى الشر في العالم، لا يمكن أن يسقطها، وستبقى الجولان عربية سورية، وستعود حرة بفعل المقاومة في الشمال، والتي ستنتصر قريباً على الاحتلال، كما انتصرت على العدوان الأجنبي الفترة الماضية.



وشدد خالد الأزبط الناطق الرسمى للحركة في بيانه، على أن العدوان مساء أمس، يأتي لاستكمال إحدى حلقات ما يسمى بـ (صفقة القرن) وفرض واقع جديد في المنطقة عنوانه "إسرائيل التي لا تهزم" وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود محور المقاومة والممانعة على أرض فلسطين، وفي محيطها العربي والإسلامي.



رام الله - دنيا الوطندانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، العدوان الإسرائيلي، على مطار المدينة بحلب السورية، واعتبرته جريمة صهيونية متجددة بحق الأراضي العربية، واستكمالاً لمسلسل العدوان بعد القرار الأمريكي الباطل بضم الجولان السوري المحتل، باعتباره أرضاً إسرائيلية.