كيف سيؤثر وقف التحويلات الطبية لإسرائيل على المرضى بالضفة وغزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، أن قرار وقف التحويلات الطبية، لا يشمل المرضى ممن لهم ملفات وتحويلات طبية قبل صدور القرار.





وأوضح النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القرار يقضي بوقف أي تحويلات طبية جديدة لإسرائيل منذ تاريخ صدوره، مشيراً إلى أن من جرى تحويلهم سابقاً، سوف يستكملون علاجهم داخل المستشفيات الإسرائيلية.





وأضاف النجار: "القرار صعب على المرضى والطواقم الطبية، ونحاول إيجاد بدائل مناسبة، سواء عبر القطاع الخاص أو مستشفيات القدس أو مصر أو تركيا أو الأردن".





وأشار النجار إلى أن الوزارة، تُعد ورشة عمل مكثفة من أجل إيجاد حلول بديلة، مشيراً إلى أن القرار يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.







وتابع: "لم نوقف استقبال التحويلات الطبية، وأي مريض يمكنه تقديم أوراقه، وبحث بدائل له وتحويله للخارج"، مشيراً إلى أن القرار يشمل كل تحويلة صدرت بعد تاريخ صدور القرار.





يذكر، أن وزارة الصحة، أعلنت أنه وبقرار من القيادة الفلسطينية تقرر وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها تُكلف السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار سنوياً.