شؤون فلسطينية

سلطة النقد تختتم دورة تدريبية حول عملية المراجعة الرقابية

سلطة النقد تختتم دورة تدريبية حول عملية المراجعة الرقابية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم، دورة تدريبية لموظفي سلطة النقد بعنوان "عملية المراجعة الرقابية" والتي عقدت في مقريها في مدينتي رام الله وغزة على مدار الأسبوع، بحضور الخبيرين من صندوق النقد الدولي، السيد ديدير كاسير، والسيد رولاند راسكوبف، وعدد من مدراء سلطة النقد، وموظفي دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف من رام الله ومدينة غزة عبر الفيديو كونفرنس.

وأكد المحافظ، أن تنظيم هذه الدورة أتى في إطار الدعم الفني المقدم لسلطة النقد من مركز الشرق الأوسط للمساعدات الفنية (METAC) ضمن خطة العام (2018-2019).

وأشار المحافظ إلى أن هذه الدورة ستعزز من معرفة كادر الرقابة والتفتيش في سلطة النقد بالمواضيع والمهارات التي تتعلق بعملية المراجعة والتقييم الرقابي لمراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تقوم بإعدادها المصارف وفقا لمتطلبات التعليمات (7/2016) بشأن تطبيق متطلبات كفاية رأس المال وفق مقررات بازل II.

وتناولت الدورة التدريبية، التي انعقدت على مدار خمسة أيام وشارك فيها عدد من موظفي دائرة الرقابة والتفتيش وحاضر فيها كل من الخبيرين من صندوق النقد الدولي السيد ديدير كاسير والسيد رولاند راسكوبف، مواضيع عدة منها التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تقوم بها المصارف، وعملية المراجعة الرقابية التي تقوم بها سلطة النقد للتأكد من سلامة تقييم المصرف لكفاية رأس ماله لمواجهة المخاطر.

والجدير بالذكر، أن سلطة النقد شرعت في الآونة الأخيرة بتطوير عدة تعليمات ذات علاقة ببازل III، أبرزها تحديث وإصدار تعليمات قواعد وممارسات حوكمة المصارف في فلسطين، وتعديل وتطوير تعليمات احتياطي التقلبات الدورية وإصدارها تماشياً مع إرشادات لجنة بازل بالخصوص، وإصدار تعليمات بشأن أدوات مراقبة مخاطر السيولة، إضافة إلى التعليمات المتعلقة بالرفع المالي.

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