نائب ملادينوف يصل قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون)





ووفق ما ذكرته قناة (الغد) الإخبارية، فإنه من المتوقع أن يجري المسؤول الأممي، عدداً من الاجتماعات مع حركة حماس؛ لتثبيت التهدئة والمحافظة على الهدوء في غزة.





وتبذل مصر والأمم المتحدة جهوداً كبيرة، لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإسرائيل، لمنع اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة.





وشهد قطاع غزة خلال الأيام الماضية قصفاً إسرائيلياً، استهداف مواقع للفصائل الفلسطينية ومنشآت مدنية، رداً على إطلاق صاروخ على مدينة تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطنوصل جيمس ماكجولدريك، نائب المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.