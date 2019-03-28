"مهند" قد يفقد قدمه إذا لم يُسافر إلى القدس.. مناشدة للرئيس





قرر الأطباء بتر القدم كاملة، لكن رحلة علاج في مستشفى المقاصد في القدس، أنقذت قدمه من البتر.





استمرت رحلة علاج مهند في المقاصد لمدة 3 أشهر، تم خلالها بتر 3 أصابع، ثم عاد إلى غزة بعد إجراء 23 عملية جراحية.





بعد مرور عام، تحديداً عام 2016، عاد مهند إلى القدس، وتم وضع بلاتين في النخاع الشوكي، على أن يتم إزالته بعد مرور عام.





مر الآن 3 سنوات على وضع البلاتين في النخاع الشوكي، وبدأ يؤثر سلبياً على الوضع الصحي للشاب مُهند، وأخبره الأطباء في غزة أن قدمه مُعرضة للبتر، بعد رفض إسرائيل منحه تصريحاً للمرور.





حاول مهند السفر إلى مصر لفك البلاتين، لكن جميع الأطباء أخبروه أنه لا أحد يُمكنه إزالتها سوى الطبيب الذي وضعها.





يُناشد مهند الرئيس عباس، وحسين الشيخ بأن يُنقذوا جسده وشبابه، ويتدخلوا لتسهيل سفره إلى القدس.





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رام الله - دنيا الوطنأُصيب الشاب مهند حلس (26 عاماً) من غزة، برصاصة مُتفجرة في الفخذ، وذلك في إحدى فعاليات ذكرى النكبة عام 2015.