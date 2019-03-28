الشرطة تكشف ملابسات أربع قضايا حرق جنائي في نابلس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات أربع قضايا حرق جنائي منفصلة، وقبضت على خمسة أشخاص مشتبه بهم بالحرق في نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على أربع شكاوى منفصلة، تقدم بها مواطنون للشرطة عن حرق مركباتهم من قبل مجهولين، أثناء توقفها بأماكن مختلفة في المدينة، وشكوى أخرى عن احتراق مكتب هندسي، على الفور باشرت المباحت العامة بإجراءات البحث والتحري عن المشتبه بهم، وقد حصرت الاشتباه بخمسة أشخاص، وبعد استصدار مذكرات التفتيش من النيابة العامة، قامت الشرطة بإلقاء القبض عليهم.وأكد البيان، توقيف المشتبه بهم، وإحالتهم للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.