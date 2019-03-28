الجريح أبو غوش يُناشد انتصار الوزير: راتبي قٌطع ووضعي غير مُحتمل





صُرف لأبو غوش راتب جريح بعد الإصابة، لكنه تفاجأ بقطع راتبه، حيث لم يُحصله لمدة شهرين على التوالي، وحين حاول مراجعة مؤسسة الشهداء والجرحى، وجدها مُغلقة.





يُناشد أبو غوش انتصار الوزير، بالنظر في أمره، وإعادة راتبه المقطوع، خاصة أن وضعه المادي سيء جداً ولا يحتمل قطع الراتب.





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رام الله - دنيا الوطنأصيب المواطن معين محمود مطر أبو غوش بإصابات خطيرة ناجمة عن شظايا من القصف الإسرائيلي على غزة عام 2003، وأصيب بتهتك شديد في الوجه والأنف.