شاهد: استعدادات مستشفى الشفاء لمليونية مسيرات العودة السبت المقبل

خاص دنيا الوطن

باشرت مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، الخميس، استعداداتها لاستقبال الجرحى، ولأي طوارئ، قد تحدث بعد غد السبت خلال مليونية مسيرات العودة.





وقال مدير الإسعاف والطوارئ، أيمن السحباني: إن المستشفى جهزت خيمة أمام مبنى المستشفى، يضم 30 سريراً، ويتسع لاستقبال خمسين إصابة.





وأوضح السحباني، أن الساحة تم عملها لاستقبال أي إصابات قد تصل يوم السبت، مضيفاً:" تم الاستعداد للمليونة من خلال استنفار كامل، وجاهزون لأي حدث طارئ، ويمكن أن نواجه نقصاً في كمية الأدوية.





وتابع: "تم وضع خطة شاملة بالتواصل مع جميع المؤسسات والمستشفيات الأهلية، والتواصل مستمر بين كافة الجهات الطبية".





