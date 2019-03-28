بدران: الاحتلال يُصِرُّ على حالة اللاإتفاق ووسائلنا متنوعة بمليونية العودة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يراوغ، ويرفض الالتزام بالتفاهمات التي تمت عبر الوسطاء؛ لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.وأوضح بدران، وفق ما أوردت (الخليج أون لاين)، أن الاحتلال يريد إبقاء حالة اللاإتفاق الحالية في قطاع غزة، ولا يزال مُصراً على شراء الوقت في محاولة منه لإدارة الصراع.وأضاف بدران، أن تحركات الاحتلال الإسرائيلي هي لإدارة الصراع، وشراء الوقت مع قطاع غزة، لكونه يعلم جيداً حجم تأثير هذه التفاهمات على الانتخابات الداخلية في دولة الاحتلال المقررة خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.وتحدث القيادي في حركة حماس، عن تطورات مرتقبة ستدخل على وسائل مسيرات العودة خلال الفترة المقبلة على حدود قطاع غزة، نافياً تعطيل أي من وحدات المسيرات خلال الفترة الماضية.وقال بدران: "الفعالية المقبلة ستكون يوم السبت 30 آذار/ مارس، وستحمل عنوان مليونية الأرض في الذكرى السنوية ليوم الأرض"، موضحاً أن الأيام المقبلة على حدود القطاع، ستحمل اتساعاً وتنوعاً في الوسائل المستخدمة بمسيرات العودة، في رسالة تهديد واضحة للاحتلال الإسرائيلي.وفي رسالة لسكان غلاف غزة من المستوطنين، أكد القيادي بدران أن استقرار الأوضاع هناك، مرهون بمدى التزام الحكومة الإسرائيلية بتفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة، والاستجابة لمطالب شعبنا.وتابع حديثه: "حالة القلق سيظل يعايشها سكان غلاف غزة، ما دام سكان القطاع يعانون من وطأة الحصار، ولذلك فإن استقرار سكان الغلاف، مرهون بمدى تجاوب حكومتهم مع مطالب شعبنا العادلة".