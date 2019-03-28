الوفد المصري يغادر القطاع وتوقعات بعودته خلال ساعات قليلة





وأجرى الوفد الذي وصل القطاع مساء أمس الخميس، مباحثات مع وفد من حركة حماس، وأيضا مع الفصائل الفلسطينية، فيما يتعلق بتثبيت تهدئة في قطاع غزة، بين حكومة الاحتلال وفصائل المقاومة.













خاص دنيا الوطنأفاد مصدر لـ "دنيا الوطن" اليوم الخميس، أن الوفد الأمني المصري غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، فيما يتوقع أن يعود مرة أخرى خلال ساعات قليلة.