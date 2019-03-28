عثمان: الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً سياسياً تحقيقاً لهدف "حل الدولتين"



وأشار عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أهمية هذه المواقف المبدئية، التي تؤكد على قرارات الشرعية الدولية، ودعمها لرؤية حل الدولتين.



وقال عثمان: إن الاتحاد الأوروبي، يلعب دوراً سياسياً من خلال المبعوثة الخاصة لعملية السلام، تحقيقاً لهدف حل الدولتين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لإعادة إطلاقها من خلال عملية سلام حقيقية.



ولفت مسؤول الإعلام والاتصال إلى موقف الاتحاد الواضح بما يتعلق بقضية نقل السفارات، مشيراً إلى أن الاتحاد يحترم قرارات الشرعية الدولية، بما يتعلق بالقرارات الدبلوماسية للدول، مؤكداً في السياق ذاته على ألا نية للاتحاد الأوروبي بنقل مقراته أو مكاتبه للقدس المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، شادي عثمان، أن الموقف الأوروبي واضح، بما يتعلق بالأراضي المحتلة عام 67 بكافة قرارات وزراء الخارجية الأوروبيين، التي اتخذت بإجماع 28 دولة بعدم الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على هذه الأراضي ،بما فيها القدس الشرقية.