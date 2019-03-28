صندوق الاستثمار يُعلن عن برنامج تدريبي لـ 1500 خريج جامعي لرفع مؤهلاتهم





وأضاف مصطفى في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن هذا البرنامج، يأتي بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية من ضمنها: البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إضافة إلى مؤسسة هولندية، وأخرى مالية واستثمارية، أسستها الجالية الفلسطينية في تشيلي.





وأشار مصطفى إلى أن صندوق الاستثمار، استطاع خلال العشر سنوات الماضية، توفير حوالي 75 ألف فرصة عمل.



وحول الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، قال مصطفى: إن الاجتماع الأخير للجنة العشرين المنبثقة عن المجلس المركزي، قدمت مجموعة من الأفكار، وطلبت من مؤسسات وطنية مختلفة بما فيها الحكومة، اتخاذ إجراءات محددة لتخفيف الاعتماد

على المنتجات الإسرائيلية.



وأضاف مصطفى: إن صندوق الاستثمار، يسعى في الإطار إلى تطوير المنتج الوطني، عبر شركات فلسطينية متخصصة بتوفير الحوافز والدعم الكافي لها؛ لتقديم منتج وطني ناجح منافس وبديل للمنتج الإسرائيلي.



وأشار مصطفى إلى أن اللقاء مع الرئيس محمود عباس، كان في غاية الأهمية، مؤكداً على اهتمام الرئيس بالجانب التنموي والاقتصادي، وخاصة جانب التشغيل، وخلق فرص عمل في ضوء التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة ككل.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى: إن الصندوق، سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن برنامج لتدريب حوالي 1500 خريج جامعي؛ لرفع مؤهلاتهم لمستوى يمكنهم من الانخراط في سوق العمل.