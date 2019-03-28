1252 قذيفة أُطلقت من غزة و10 جولات تصعيد.. ملخص عام لمسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن

نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ملخصاً لعام من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في قطاع غزة العام الماضي.







وحسب الإذاعة، فإنه تم إطلاق ما يقرب من 1252 قذيفة وصاروخاَ من غزة، أربعة منها على غوش دان، وواحد على هشارون، كما وقعت حوالي عشر جولات من المواجهة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية.





وأضافت الإذاعة: "جرت حوالي 52 يوم جمعة من الاشتباكات على السياج، وقتل جندي واحد، وأصيب 12 بالإضافة لإصابة 15 مستوطناً بجراح جراء الصواريخ.





وحسب الإذاعة، فإن غزة شهدت استشهاد 273 فلسطينياً، وإصابة أكثر من ستة آلاف.