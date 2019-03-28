شؤون فلسطينية

ادعيس يتفقد سير العمل بمشروع ترميم وتشغيل مقام النبي موسى

ادعيس يتفقد سير العمل بمشروع ترميم وتشغيل مقام النبي موسى
رام الله - دنيا الوطن
قام يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجولة تفقدية اليوم الخميس لمقام النبي موسى بمحافظة اريحا والأغوار والاطلاع على مرافقه وعلى سير العمل بمشروع ترميم وتشغيل المقام وذلك قبل انطلاق الاحتفالية السنوية والمزمع بدئها يوم الجمعة الموافق 12/4/2019.

كما استمع ادعيس من طاقم المهندسين المشرفين على عملية ترميم وتجهيز المقام على عملية إعادة تاهيله وترميمه والتي تشمل تجهيز المقام بغرف فندقية ومطعم ومخبز ومتحف بيئي ومتحف ثقافي ومدرج وقاعات استقبال ومكاتب إدارة ومعارض تجارية لتسويق المنتجات المحلية وقاعات متعددة الأغراض وغرفة علاج طبيعي وعيادة طبية.

وأشار ادعيس إلى أن رسالة الوزارة لا تقتصر فقط على المساجد والاملاك الوقفية والزكاة ولكن تسعى أيضا الى تشجيع السياحة الدينية وتعميق صلة شعبنا بمقدساتنا واثارنا وأن مشروع إعادة تأهيل مقام النبي موسى وتشغليه يعد هدفا أساسيا لتنمية السياحة الدينية في فلسطين، كونه مكونا هاما من التاريخ والموروث
العربي والإسلامي، والهوية الثقافية والوطنية والإرث الحضاري العالمي.

واضاف ادعيس انه وبالرغم من الظروف السياسية، وإجراءات الإحتلال التي حالت دون تطوير المكان وترميمه، فان وزارة الأوقاف مصممة على تطويره وتعزيز دور هذا المقام، معربا على استعداد الوزارة وبكافة امكانياتها للتعاون مع جميع الجهات
لإحيائه وجعله مزاراً للمواطنين.

وأشار ادعيس إلى أن الوزارة ماضية بخطوات عملية لتعزيز مكانة هذا المقام من خلال طباعة دليل عنه، بالإضافة الى عقد دورات وندوات للائمة والخطباء للتعريف بهذا المقام ومكانته لكي يتم التعرف عليه، وليبقى حيا وصامدا في وجه جميع
محاولات الإحتلال للسيطرة عليه.

وقدم ادعيس شكره لجميع الاطراف التي تدعم تطوير وترميم وتاهيل هذا المقام من اجل النهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، مبيناً اهمية العمل المشترك لتوثيق اسس التعاون في مجال ترميم المواقع الدينية وتأهيلها وتشغيلها.

كما التقى ادعيس بالزائرين للمقام من خارج فلسطين وداخلها داعيهم للمشاركة في انطلاق الموسم والذي يتضمن مشاركات من فرق دينية وطرق صوفية من مختلف المحافظات الفلسطينية اضافة الى فرق ومجموعات كشفية، وكذلك معرض فسيفساء وصور ورسومات.

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