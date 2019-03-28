وزارة شؤون المراة تُتوج امرأة فلسطين لعام 2018

رام الله - دنيا الوطنتوجت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الاغا، امرأة فلسطين لعام 2018م على مستوى الوطن، السيدة فداء عيسى موسى أبو تركي خلال فعالية تكريم امرأة فلسطين لعام 2018 م وللسنة الرابعة على التوالي، وذلك ضمن فعاليات الثامن من آذار في قاعة جلوريا في مدينة غزة، وبحضور العديد من المهتمين والمهتمات وقيادات العمل النسوي .كما توجت وزارة شؤون المرأة الفائزات في لقب امرأة فلسطين لعام 2018م في المجالات المختلفة عرين نصر عودة شحبري، وامينة عامر حمو في المجال الريادي، ود. أروى ناهض منير الريس في المجال اجتماعي، ورنا احمد محمود زيادة، ود. فاتن سعيد أحمد أبو شوقة في المجال التعليمي، وإيمان خضر عبد الرازق شنن، المجال الصحي، وم. اسراء أحمد خضر فروانة المجال التطوعي "مبادرات شبابية".وأكدت الأغا خلال كلمتها الافتتاحية على تشجيع وزارة شئون المرأة الفلسطينية المرأة للقيام بدورها البناء في المجتمع باعتبارها عنصر أساسي في التنمية، لأن بناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفرداً سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ولذلك فإنه يجب إعطاء المرأة الفرصة حيث أثبتت كفاءتها وقدراتها من خلا ل عملها في الوزارات والمؤسسات الحكومية.وبينت الدكتورة الأغا أن المرأة الفلسطينية لم ولن تكُن يوماً عِبئاً ثَقيلاً على المجتمع، بل كانَت دوماً الحاضنة والمُحافظة على أصالته وتُراثه، وعاداته وتقاليده، فعُرفت بحضورها المُتميز في مُختلف المجَالات والمواقع، مثبتةً للعالم أجمَع بأنها رمز التَحدِي والصُمود، وقد تَجلى صُمودها بأبها صوره في الوقوف أمام المُحتل مع أخيها الرجل مُنذ البدايات في كافة مَراحل النِضال.ويذكر أن أعضاء اللجنة تضم كلاً من عماد كحيل مدير جمعية الرحمة للاغاثة رئيسا، مها محيس جمعية التعاون، مريم زقوت مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر، د. وائل الزقوت مدير مشروع مراكز الأبحاث الإدارية والاقتصادية، م. محمود البلعاوي منسق المشاريع الخارجية-كلية الهندسة، أ.خولة أبو ريدة وزارة شباب والرياضة.