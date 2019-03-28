"فلسطين" تترأس للمرة الأولى اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

ترأس وزير الزراعة، سفيان سلطان، اجتماعات الدورة الـ49 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء الزراعة العرب المشاركين في المجلس التنفيذي.





وتم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية مناقشة العديد من القرارات المهمة، والتي تهدف الى تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي.





كما تم اتخاذ العديد من القرارات، خاصة متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين 2005-2025، ومتابعة إطار رصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية، وكذلك تطور عمل الشبكات التخصصية في المنظمة، إضافة الى استحداث المكتب العربي لصحة الحيوان، والمكتب العربي للزيتون، واستحداث المركز العربي لريادة الأعمال ضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.





يشار الى أن الدول المشاركة في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضم كلاً من: فلسطين، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والمغرب، والسودان، والصومال، ولبنان، والإمارات.

رام الله - دنيا الوطن