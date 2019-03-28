صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

رام الله - دنيا الوطنكشفت وثيقة، أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وافق على ستة تراخيص سرية، تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية، وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.ووفقاً لوكالة (رويترز)، أظهرت وثيقة، تعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح موافقات بيري، للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة، وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة، إن الشركات طلبت من إدارة ترامب إبقاء الموافقات سرية.وأضافت الإدارة: "في هذه الحالة، قدمت كل الشركات التي تسلمت ترخيصاً خاصاً طلباً مكتوباً بمنع نشر الترخيص"، مشيرة إلى أن الطلبات تحتوي على معلومات تتعلق بالملكية، وأن عملية منح التراخيص، تطلبت موافقة جهات عدة.