البطش: نَدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال السبت المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد خالد البطش، المنسق العام للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن فعالية يوم الأرض، ستنطلق من بعد صلاة ظهر السبت المقبل، بالمخيمات الخمسة، شرقي قطاع غزة، مشددًا على أهمية مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بإحياء يوم الأرض.ودعا البطش، في مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة العليا لمسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، الفلسطينيين، لضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال، التي تتمركز قرب السياج الفاصل.وقال: ندعو لضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي بكافة الفعاليات؛ لقطع الطريقة على مخططات الاحتلال، متابعاً: الإرادة الفلسطينية لن تنكسر أمام الحصار الإسرائيلي.