فتح: القلاع تُهزم من الداخل وفصل غزة تقاطع مباشر مع (صفقة العار)

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح) أن العدو مهما علت قوته، وعظم بطشه، لا يمكن أن يهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وأن التاريخ وحجم المؤامرات ضد شعبنا شُهود على ذلك، ولكن الخطر يكمن في فئران السفينة، والمؤامرات الداخلية، والتعاطي مع أفكار العدو.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: إن فصل غزة عن الوطن هي الوسيلة الإسرائيلية- الأمريكية الوحيدة التي يمتلكونها لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير مؤامرتهم المتمثلة بـ (صفقة العار)، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية.ودعا القواسمي (حماس) للتوقف عن تزوير الأخبار والبيانات التي لن تُخبئ عيباً، ولن تحل مشكلة، وبرفع قبضتها البوليسية عن شعبنا، ووقف مُهاترات المفاوضات مع إسرائيل، والتوجه نحو إنهاء الانقسام بموقف جدي ووطني مسؤول، بعيداً عن الأجندات الحزبية والإقليمية.