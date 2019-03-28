الحركة الأسيرة: جاهزون لخوض معركة الكرامة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الحركة الأسيرة لفصائل (فتح، وحماس، والجهاد، والجبهة الشعبية، والديمقراطية)، جهوزيتها لخوض معركة الكرامة.وقالت الحركة: نؤكد تجهزنا للمعركة، ومازال باب التطوع والتضحية مفتوحاً أمام كافة إخواننا من الحركة الأسيرة لنخوض معركة الكرامة، موحدين، وبأكبر قدر ممكن.وأضافت: نتعرض لهجمة شرسة كحركة أسيرة داخل معتقلات الاحتلال، من قمع وتنكيل يومي ورفع لوتيرة الاعتداءات والإجراءات العقابية، وتعميق لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وحملة تحريض إعلامي واسعة، لم نعهدها من قبل.وأوضحت، أن محاولات الاحتلال، لتجريم النضال الوطني وتقديمهم كإرهابيين وقتلة من خلال اقتطاع أموال الضرائب، بحجة أن جزءاً منها يغطي حاجات الأسرى، وعوائلنا التي غُيبنا عنها لأجل وطننا.وأشارت بالقول: "ندرك حساسية الموقف، وتعقيد المشهد، وما تتعرض له قضيتنا من تصفية واستهداف، ولكن القرارات الثورية لا تتخذ إلا في ظروف غير اعتيادية واستثنائية، ونؤكد أننا ماضون نحو نزع كرامتنا من عدونا وحفظ حياتنا".