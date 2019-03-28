شؤون فلسطينية

بسيسو باليوم العالمي للمسرح: نِعكِف على إصدار أعمال مختارة لفرانسوا أبو سالم

بسيسو باليوم العالمي للمسرح: نِعكِف على إصدار أعمال مختارة لفرانسوا أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن د. إيهاب بسيسو، وزارة الثّقافة أن الوزارة، تعكفُ على إصدار مجموعةٍ مختارة من أعمال الراحِل الفنان الكبير فرانسوا أبو سالم، فقال: في اليوم العالمي للمسرح، الذي نحتفي به اليوم ضمن فعاليّات يوم الثّقافة الوطنيّة، نؤكّد أنّنا ما زلنا قادرين على صونِ حكاية فلسطين بالإبداع المتجدّد رغم كلّ العقبات، وقادرين على الاهتمام بمبدعينا ومبدعاتنا بوصفهم أحدَ أهم مصادر الإلهام للعمل الثّقافي.

وأكد بسيسو أنه لذلك فإنّنا نُعلن أنّ وزارة الثّقافة، ستطلق خلال الفترة المقبلة مجموعة مختارة من أعمال فرانسوا أبو سالم بالتّعاون مع دار راية للنّشر في حيفا"، وجاءَ هذا الإعلان خلال افتتاحه لفعاليّات الاحتفال باليومِ العالميّ للمسرح التي نظّمها مسرح 0عِشتار)، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بسيسو في كلمته: في اليوم العالميّ للمسرح نؤكّد أنّنا في كلّ عامٍ نجدّد انتماءنا لقضيّتنا من خلال العَمل الثّقافيّ والمسرحيّ، ومن خلال تجديد ثقتنا بأنّ الثقافة تستطيع أن تحدث تأثيرًا على المستويين السّياسيّ والاجتماعيّ؛ لذا علينا أن ننتبه إلى الثّقافة كقوّة تراكميّة ناعمة تستطيع أن تطرح المفاهيم، وترسّخ الذاكرة والهويّة الوطنيّة.

كما أكّد: إنّ هذه المسيرة الثقافيّة عمّدت بتضحيات وجهود كبيرة، ولعلّ المسرح الفلسطيني بانتمائِه إلى الأسرة العالميّة للمسرح حقق مساهمةً كبيرة على صعيد الحركة المسرحيّة العربيّة والعالميّة، وأشار: إنّ هناك العديد من المؤسسات المسرحيّة الرائِدة التي قدّمت للحركة المسرحيّة الفلسطينيّة، وللثّقافة الفِلسطينيّة المقاومة؛ لهذا نؤمن أنّ المسرح الفلسطيني كانَ في طليعة العَمل النّضالي في مواجهة سياسات الاحتِلال على صعيد الإرادة التي تحقّقت بجهود المسرحيين، وعلى صعيد النّصوص والأعمال المسرحيّة التي حملت الهم الفلسطيني، والرّواية الفلسطينيّة، وساهمت في تشكيل فسيفساء ثقافي نعتزّ به جميعًا.

وأوضح بسيسو: أنّ وزارة الثّقافة وبالتعاون مع المؤسسات الثقافيّة والمبدعين استطاعت أن تنظّم المهرجان الوطنيّ للمسرح، بدورته الأولى في العام 2018 والتي تزامنت مع الذّكرى السّبعين للنّكبة، وفي ذاتِ العام شاركت فلسطين للمرّة الأولى في مهرجان كان الدّولي للسّينما، هذه المُشاركات تحمل رسالة فلسطين أنّها ورغم مرور سبعين عامًا على النّكبة التي حاولت محو الوجود الفلسطيني عن الخارطة السّياسيّة والديمغرافيّة ما زالت قادرة بمبدعيها وكتّابها وفنّانيها أن تحقّق حضورها بكلّ تميّز.

هذا وتنوّعت فعاليّات هذا الحفل، إذْ بدأت بعرض سيرك لمدرسة سيرك فلسطين، ثمّ قراءة ممسرحة للرّسالة العالميّة للمسرح بمشاركة مسرحيين شباب من مسارح فلسطينيّة مختلفة تزامنت مع عزفٍ موسيقيّ لمؤسسة الكمجاتي.

كما عرض الفنّان خالد المصو "مونودراما جبرا" عن السيرة الذاتيّة للأديب الكبير جبرا إبراهيم جبرا (البئر الأولى)، والذي دعمته وزارة الثّقافة والصّندوق الثقافي، ونفّذه مسرح عناد، وافتتحه وزير الثّقافة أواخر شباط الماضي في بيت لحم.

إضافة إلى هذا، شارك بسيسو في حلقة النّقاش التي نظّمها مسرح عِناد في ختام الفعاليّات تحت عنوان: "المونودراما الفلسطينيّة خيارٌ إنتاجيّ أم فنيّ؟" بحضور الفنانين: "أحمد أبو سلعوم، خالد المصو، أحمد الطوباسي"، حيثُ تحدّث بسيسو خلالها عَن واقع العَمل الثّقافي الفلسطيني، وأهميّة الالتفات إلى صِناعة الثّقافة، والجهد المأمول فلسطينيًا من المبدعين والمؤسسات الحكوميّة والأهليّة للنّهوض بالمشهد الثّقافي الفلسطيني المُقاوم.

أخبار ذات صلة

الخارجية تُطالب الدول بمواجهة التغول الأمريكي على النظام الدولي

الخارجية تُطالب الدول بمواجهة التغول الأمريكي على النظام الدولي

&#34;فلسطين&#34; تترأس للمرة الأولى اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

"فلسطين" تترأس للمرة الأولى اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية 273 شهيداً بينهم 51 طفلاً و5 سيدات بغزة

عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية 273 شهيداً بينهم 51 طفلاً و5 سيدات بغزة

البطش: نَدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال السبت المقبل

البطش: نَدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال السبت المقبل

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

فتح: القلاع تُهزم من الداخل وفصل غزة تقاطع مباشر مع (صفقة العار)

فتح: القلاع تُهزم من الداخل وفصل غزة تقاطع مباشر مع (صفقة العار)

الحركة الأسيرة: جاهزون لخوض معركة الكرامة

الحركة الأسيرة: جاهزون لخوض معركة الكرامة

صيدم يُكرّم الفائِزين في مسابقة &#34;أنا الراوي&#34;

صيدم يُكرّم الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

الخارجية تُطالب الدول بمواجهة التغول الأمريكي على النظام الدولي

الخارجية تُطالب الدول بمواجهة التغول الأمريكي على النظام الدولي

&#34;فلسطين&#34; تترأس للمرة الأولى اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

"فلسطين" تترأس للمرة الأولى اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية 273 شهيداً بينهم 51 طفلاً و5 سيدات بغزة

عشية الذكرى الأولى للمسيرات السلمية 273 شهيداً بينهم 51 طفلاً و5 سيدات بغزة

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك

فتح: القلاع تُهزم من الداخل وفصل غزة تقاطع مباشر مع (صفقة العار)

فتح: القلاع تُهزم من الداخل وفصل غزة تقاطع مباشر مع (صفقة العار)

بسيسو باليوم العالمي للمسرح: نِعكِف على إصدار أعمال مختارة لفرانسوا أبو سالم

بسيسو باليوم العالمي للمسرح: نِعكِف على إصدار أعمال مختارة لفرانسوا أبو سالم

صيدم يُكرّم الفائِزين في مسابقة &#34;أنا الراوي&#34;

صيدم يُكرّم الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"

مجدلاني يلتقي المفوض العام لـ (أونروا) ويؤكد مواصلة القيادة للحشد والدعم

مجدلاني يلتقي المفوض العام لـ (أونروا) ويؤكد مواصلة القيادة للحشد والدعم

منوعات

فنانة تركية تظهر شبه عارية على المسرح.. وتبرر: لو سمحتم لا تكونوا قساة

فنانة تركية تظهر شبه عارية على المسرح.. وتبرر: لو سمحتم لا تكونوا قساة

عبارة هددت علاقته بـ&#34;كوكب الشرق&#34;.. ماذا قال حليم وكيف اعتذر؟

عبارة هددت علاقته بـ"كوكب الشرق".. ماذا قال حليم وكيف اعتذر؟

شيرين عبد الوهاب تستنجد بفضل شاكر بعد أزمتها

شيرين عبد الوهاب تستنجد بفضل شاكر بعد أزمتها

أول رد من عمرو واكد وخالد أبو النجا على اتهامهما بـ&#34;الخيانة العظمى&#34; لمصر

أول رد من عمرو واكد وخالد أبو النجا على اتهامهما بـ"الخيانة العظمى" لمصر

شاهد أحدث صورة للفنان عباس إبراهيم بعد غياب

شاهد أحدث صورة للفنان عباس إبراهيم بعد غياب

شاهد كيف أصبحت فريدة سيف النصر.. وهذا ما حدث لها بعد نزع الحجاب؟

شاهد كيف أصبحت فريدة سيف النصر.. وهذا ما حدث لها بعد نزع الحجاب؟

هل انضمت علا الفارس إلى &#34;المعسكر القطري&#34; بعد استبعادها من MBC؟

هل انضمت علا الفارس إلى "المعسكر القطري" بعد استبعادها من MBC؟

حليمة بولند تتحدى ثلوج لبنان بـ&#34;الهوت شورت&#34;

حليمة بولند تتحدى ثلوج لبنان بـ"الهوت شورت"

طلاق أحمد سعد من سمية الخشاب

طلاق أحمد سعد من سمية الخشاب

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

عربي

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

صفقة نووية سرية بين السعودية وأمريكا

البغدادي يُحاول التسلل إلى العراق

البغدادي يُحاول التسلل إلى العراق

أمير قطر: أصبحنا أقوى منذ بدء الأزمة

أمير قطر: أصبحنا أقوى منذ بدء الأزمة

حكم لبناني على أمير الكبتاغون

حكم لبناني على أمير الكبتاغون