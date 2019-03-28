صيدم يُكرّم الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"





حيث كرّم وزير الثّقافة د. إيهاب بسيسو، في مطلع الشهر الحالي، الأطفال الفائِزين في المسابقة، خلال حَفل أقيم في جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، بحضور د. نبيل شعث، الرئيس الفخري للجمعيّة، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من الشّخصيات الرّسميّة وأهالي الأطفال الفائِزين.



وشدد صيدم خلال كلمته على أهمية تشجيع ابداعات الأطفال وشكر جمعية عطاء فلسطين الخيرية على هذه المسابقة التي وحدت أطفال الضفة الغربية مع أطفال قطاع غزة، نحو هدف سام وهو تحفيز الإبداع.



ومِن جانبها، أوضحت أبو غزالة، أن الجمعية ستستكمل العمل هذا العام نحو نشر إبداعات الأطفال الفائزين، وتتجه الجمعية لإطلاق مسابقة "أنا الرسام" قريباً لإطلاق المواهب الفنية لدى الأطفال على مستوى الضفة الغربية، وعاصمتنا القدس وقطاع غزه.



وكرمت الجمعية الوزير صيدم بدرع تقديراً لجهوده في تطوير أنظمة وزارة التربية والتعليم العالي، وكما قدم صيدم دروعاً للأطفال الفائزين في مسابقة "أنا الراوي" من القدس والضفة الغربية، وأكد على أنه سيتم تكريم الفائزين من قطاع غزة قريباً جداً.



رام الله - دنيا الوطنكرّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، أمس الأربعاء 27 آذار/ مارس، بحضور السّيدة، رجاء أبو غزالة، مؤسسة ومدير عام جمعيّة عطاء فلسطين الخيريّة الأطفال الفائِزين في مسابقة "أنا الراوي"، التي أطلقتها جمعيّة عطاء فلسطين الخيريّة برعاية وزارة الثقافة مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي استهدفت فيها المبدعين (أقل من 13 عاماً) في مجال القصة وأدب الأطفال.