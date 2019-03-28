بلدية عسقلان: الحكومة تجاهلت إطلاق الصواريخ على المدينة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس بلدية مدينة عسقلان "تمار جالام"، صباح اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية، إزاء مواقفها تجاه الصواريخ التي سقطت على المدينة في الفترة الأخيرة.
ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن تمار قوله: "الحكومة لا تهتم بنا ولا يعنيها أمرنا، وتعمل على التقليل من أهمية إطلاق الصواريخ على عسقلان، كما حدث قبل يومين".
هاجم رئيس بلدية مدينة عسقلان "تمار جالام"، صباح اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية، إزاء مواقفها تجاه الصواريخ التي سقطت على المدينة في الفترة الأخيرة.
ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن تمار قوله: "الحكومة لا تهتم بنا ولا يعنيها أمرنا، وتعمل على التقليل من أهمية إطلاق الصواريخ على عسقلان، كما حدث قبل يومين".
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