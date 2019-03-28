بلدية عسقلان: الحكومة تجاهلت إطلاق الصواريخ على المدينة

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس بلدية مدينة عسقلان "تمار جالام"، صباح اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية، إزاء مواقفها تجاه الصواريخ التي سقطت على المدينة في الفترة الأخيرة.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن تمار قوله: "الحكومة لا تهتم بنا ولا يعنيها أمرنا، وتعمل على التقليل من أهمية إطلاق الصواريخ على عسقلان، كما حدث قبل يومين".