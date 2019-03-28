شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي المفوض العام لـ (أونروا) ويؤكد مواصلة القيادة للحشد والدعم

مجدلاني يلتقي المفوض العام لـ (أونروا) ويؤكد مواصلة القيادة للحشد والدعم
رام الله - دنيا الوطن
 استقبل الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، في مكتبه بمدينة رام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بيير كرينبول، وبحث معه آخر المستجدات السياسية، وخاصة فيما يتصل بعمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية على مواصلة تحشيد الدعم للوكالة؛ لسد العجز في ميزانيتها، ومن أجل تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات إلى جموع اللاجئين، وتحديداً في ظل الظروف الصعبة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وكذلك حرص القيادة مواصلة الحشد والدعم لها لمواجهة محاولات ترامب لتصفيتها.

وقال مجدلاني: أن مواصلة الدعم المالي للوكالة من قبل المانحين على جدول أعمال القيادة الفلسطينية باستمرار، وأن القيادة الفلسطينية، ستطرح ذلك أيضاً على جدول أعمال القمة العربية نهاية الشهر الحالي، مجدداً التأكيد على أن (أونروا) الشاهد الحي على مأساة اللجؤ، وأن محاولة إدارة ترامب تصفية قضية اللاجئين، وقطع المساعدات عنها، يأتي في إطار ما يسمى (صفقة العصر) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، ثمن كرينبول موقف القيادة الفلسطينية، وتحركاتها المستمرة من أجل دعم (أونروا)، وأن ذلك التعاون كان له الأثر الكبير في التخفيف من الأزمة المالية.

كما أشاد كرينبول بموقف د. مجدلاني، وتحركه الدائم مع العديد من الدول والجهات الدولية، فيما يتعلق بأزمة (أونروا)  وحرصه على التعاون معها، مشيداً بالعلاقات بين الطرفين، ومواصلة اللقاءات في هذا الإطار.

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