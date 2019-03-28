شؤون فلسطينية

في يوم الأرض: الاحتلال يستولي على 508 دونمات ويهدم 471 مبنى خلال 2018

في يوم الأرض: الاحتلال يستولي على 508 دونمات ويهدم 471 مبنى خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
 - يستغل 76.3% من الأراضي المصنفة (ج).

- اقتلع 7,122 شجرة، وصادق على بناء حوالي 9,384 وحدة استعمارية وإقامة 9 بؤر جديدة

- 312 شهيداً منهم 57 من الأطفال وثلاث سيدات و29,600 جريح

- 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال منهم 250 أسيراً من الأطفال و54 امرأة.

قال الإحصاء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي، يستغل بشكل مباشر حوالي 2,642 ألف دونم من الأراضي المصنفة "ج"، وتشكل ما نسبته 76.3% من مجمل المساحة المصنفة "ج"، والتي تبلغ مساحتها 3,375 ألف دونم.

وأضاف الاحصاء، في بيان صحفي، نشره اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد، أن الاحتلال الاسرائيلي صادق خلال عام 2018 على الاستيلاء على نحو 508 دونمات من أراضي الفلسطينيين، إضافة الى الاستيلاء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خلال توسيع الحواجز الإسرائيلية وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستعمرين.

وأشار إلى ان الاحتلال جرف واقتلع خلال الفترة ذاتها، 7,122 شجرة خلال العام 2018، وبذلك يبلغ عدد الأشجار التي تم اقتلاعها أكثر من مليون شجرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2018، وتم تحويل آلاف الدونمات للمستعمرين لزراعتها حيث بلغت المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في العام 2018 حوالي 110 آلاف دونم غالبيتها من المزروعات المروية.

ولفت الاحصاء إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استعمارية، وشهد عام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصادق الاحتلال على بناء حوالي 9,384  وحدة استعمارية جديدة، إضافة الى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة.

وأوضح ان قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت ودمرت خلال الفترة ذاتها 471 مبنى، منها حوالي 46% في محافظة القدس بواقع 215 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 157 مبنى سكنيا و314 منشأة، وأصدر أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس.

وبين الاحصاء أن عدد الشهداء في فلسطين بلغ 312 شهيداً خلال عام 2018 منهم 57 شهيداً من الأطفال وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى 29,600 جريح، أما عدد الأسرى في سجون الاحتلال فبلغ 6,000 أسير (منهم 250 أسيراً من الأطفال و54 امرأة).

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