شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين رئيساً لمجموعة العمل التنظيمية للاتصالات 2020

انتخاب فلسطين رئيساً لمجموعة العمل التنظيمية للاتصالات 2020
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أن دولة فلسطين، فازت بالإجماع على قرار توليها نائباً لرئيس مجموعة المنظمين الأوروبيين المتوسطين (EMERG) حاليا، ورئيساً للمجموعة عام 2020 خلفا للبوسنة، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للمجموعة المنعقد في مدينة "سراييفوا" في البوسنة.

ويمثل الوزارة في الاجتماع مدير عام الادارة العامة للاتصالات والمهندسة المهندس فلوريد الزربا، ونائب المدير العام ميساء منير، بمشاركة نحو 30 ممثلاً عن دول المجموعة من الاتحاد الأوروبي، وشمال افريقيا، وشرق المتوسط.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى: "إن انتخاب فلسطين بالإجماع وحصولها على مثل هذه المقاعد في المنظمات الدولية التي تعنى بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكتسب أهمية بالغة، ويتيح الفرصة للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات التكنولوجية العالمية، وأبرز القضايا التي تواجه العالم في هذا المجال".

وأكد أهمية المشاركة في لقاءات مجموعة العمل التنظيمية للاتصالات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وشمال أفريقيا، وغرب آسيا المتخصصة، والتي تسهل التعاون وتبادل الأفكار والخبرات مع المنظمات الدولية، والشبكات التنظيمية الأخرى، وخبراء القطاع، ولما لها من دور كبير في تنمية وبناء مجتمع المعلومات، بما يتطلبه الأمر من مواكبة للتطورات السريعة التي تحدث في قطاع الاتصالات، وينعكس على مسيرة التنمية المستدامة في كافة البلدان.

يذكر، أن مجموعة المنظمين الأوروبية المتوسطية (EMERG)، تأسست في مالطا عام 2008، كمنصة مستقلة للسلطات التنظيمية الوطنية لشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية.

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