البغدادي يُحاول التسلل إلى العراق

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (السومرية نيوز)، بأن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، قال: إن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، يتنقل داخل سوريا متخفياً.وقال الهاشمي: إن المعلومات الاستخباراتية، تؤكد أن البغدادي يتحرك برفقة سائقه من الجنسية العراقية، وآخر لم تحدد جنسيته، وأنهم الثلاثة يتخفون، ويتحركون بشكل مستمر.واعتبر الهاشمي، أن تنظيم البغدادي في وضع انهيار حالياً، إلا أنه حذر من أن ذلك لا يعني نهاية تنظيم الدولة.وأوضح أنه ورغم جميع الأخبار التي تحدثت عن اعتقال البغدادي، إلا أنه يعتقد أن الأمر غير صحيح، لأنه لم يستطع دخول الأراضي العراقية، مشيراً إلى أنه ابتعد عن مناطق الباغوز.وبين في السياق أنه لم يغادر سوريا، ويحاول دخول العراق، كما أوضح، أن "هذه العناصر تحاول الوصول إلى مناطق سهل نينوى، ومنطقة وادي حوران، كما تحاول التحرك في مناطق طوزخورماتو والحويجة، وديالى، سعياً نحو إثبات الوجود.