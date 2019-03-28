أمير قطر: أصبحنا أقوى منذ بدء الأزمة

رام الله - دنيا الوطنأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده أصبحت "أقوى" منذ بدء الأزمة الدبلوماسية الخليجية قبل نحو عامين.وألقى الأمير تميم، كلمته خلال افتتاح المتحف، الذي بلغت كلفته حوالى 434 مليون دولار، في حفل رسمي حضره مسؤولون خليجيون وغربيون، بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب.وقال الأمير: "أصبحت قطر أقوى بكثير منذ حزيران/ يونيو عام 2017 ومواطنوها والمقيمون فيها، يعملون سويا من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد، والحفاظ على كرامة الإنسان، والدفاع عن الحقيقة".