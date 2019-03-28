حكم لبناني على أمير الكبتاغون

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة لبنانية، حكماً بالسجن ضد أمير سعودي، عرف خلال السنوات الماضية باسم "أمير الكبتاغون".وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإنه وبعد ثلاث سنوات ونصف، على إيقافه، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، حكما بالسجن ست سنوات بحق الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود، بعد إدانته بتهريب 1900 كلغ من حبوب الكبتاغون.وأوضح موقع (لبنان 24)"، أن العقوبة شملت أيضاً تغريم الأمير السعودي مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية (6.6) آلاف دولار.وتابع الموقع، أن القاضي أنزل العقوبة ذاتها على وكيل الأمير، ويدعى يحيى الشمري، علماً أن القاضي أدانهما بتهمة الاتجار، وبرأهما من تهمة الترويج.كما أصدرت المحكمة في القضية ذاتها، قراراً حكماً بالسجن سنة واحدة، بحق الأظناء: بندر الشراوي، زياد الحكيم، ومبارك الحارثي (سعوديون)، وتغريم كل منهم بمبلغ مليوني ليرة لبنانية، فيما حكمت بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين الفارين من العدالة، حسن جعفر، وعلي إسماعيل، ومروان كيلاني (لبنانيون)، وبتغريم كل منهم مبلغ 100 مليون ليرة، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.