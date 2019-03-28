دولي

استطلاع إسرائيلي: حزب غانتس لا يزال في المقدمة

استطلاع إسرائيلي: حزب غانتس لا يزال في المقدمة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن الاستطلاع الذي نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، يبين أن أربعة أحزاب هي: "كلنا، جسر وإسرائيل بيتنا وهوية"، تتأرجح حول نسبة الحسم مع أربعة مقاعد فيما لا يتوقع الاستطلاع اجتياز القائمة العربية الموحدة- التجمع، لنسبة الحسم.

ووفقاً للاستطلاع، يحصل حزب (أزرق- أبيض) على 30 مقعداًً، بتراجع عن الاستطلاع السابق (31)، فيما يتراجع الليكود أيضاً إلى 28 مقعداً، مقابل 28.5 في الاستطلاع السابق.

 ويحصل حزب العمل على 10 مقاعد (9 في الاستطلاع السابق)، والجبهة- العربية للتغيير على 8 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7، وشاس 6، وتحالف اليمين 5، وميرتس 5، واليمين الجديد 5، وإسرائيل بيتنا وجسر وهوية وكلنا، مع أربعة مقاعد لكل منها.

وقد أجري الاستطلاع في 26 آذار/ مارس وضم عينة من 504 مواطنين، يمثلون عينة تمثيلية من الإسرائيليين البالغين، والخطأ الأقصى لأخذ العينات: 4.4٪.

وفي الرد على سؤال حول الشخص الأكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء، أجاب 45٪ أن بنيامين نتنياهو هو الملائم، مقابل 33٪ اعتقدوا أن بيني غانتس، هو الملائم لهذا المنصب، وقال 22٪ إنهم لا يعرفون أيهما الملائم للمنصب.

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