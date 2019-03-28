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كاتب ومُحلل سعودي: القدس والجولان إسرائيليتان منذ 1967 فلم كل هذا الصياح والنواح؟

كاتب ومُحلل سعودي: القدس والجولان إسرائيليتان منذ 1967 فلم كل هذا الصياح والنواح؟
تركي الحمد
رام الله - دنيا الوطن
عبر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، تركي الحمد عن رأيه بشأن القرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعترافه بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على هضبة الجولان السورية.

وقال الحمد، في تغريدة له على حسابه عبر "تويتر"، إن "القدس وهضبة الجولان منذ 1967وهما إسرائيلتيان على أرض الواقع وأن الإدانات لن تضر ذبابة".

وكتب الحمد: "ويسألونك عن القدس والجولان، قل هي إسرائيلية واقعا منذ 1967، فلم كل هذا الصياح والنواح الذي لن يضر ذبابة ولن يغير علاقة..كلها يومين وتهدأ زوبعة الفنجان، ويا دار ما دخلك شر. موازين القوى هي من يحدد اتجاه الريح وليس نبرات الصوت والصراخ..ويا قلب لا تحزن".

​وكانت السعودية قد أعلنت عن رفضها واستنكارها التام للإعلان الذي صدر عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

وأكدت المملكة في بيان لها "موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا، وأن إعلان الإدارة الأميركية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (497) لعام 1981".

وأشارت السعودية إلى أن القرار سيكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة، داعية الأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.

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