للمرة الثالثة في ثلاثة أيام.. شرطة الاحتلال تُغلق مُحيط ومنطقة "باب العامود"
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط ومنطقة "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة.
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط ومنطقة "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، منعت وصول المواطنين من باب الساهرة، وشارع صلاح الدين إلى المنطقة، مروراً بشارع السلطان سليمان.
وتعدّ هذه هي المرة الثالثة التي يُغلق فيها الاحتلال المنطقة، خاصة في ساعات الصباح، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين، وتسبب بتأخير الطلبة والمواطنين عن مدارسهم، ومراكز أعمالهم.
وتعدّ هذه هي المرة الثالثة التي يُغلق فيها الاحتلال المنطقة، خاصة في ساعات الصباح، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين، وتسبب بتأخير الطلبة والمواطنين عن مدارسهم، ومراكز أعمالهم.
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