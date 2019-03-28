دولي

زعيم المعارضة الفنزويلية يُعلن بدء الخطوات الاستراتيجية لتحرير بلاده

زعيم المعارضة الفنزويلية يُعلن بدء الخطوات الاستراتيجية لتحرير بلاده
خوان غوايدو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً للبلاد، بدء الخطوات الاستراتيجية التكتيكية الأولى لتحرير فنزويلا.

وقال غوايدو، عبر (تويتر): "ستجري التحركات التكتيكية الأولى لعملية الحرية عبر البلاد يوم السادس من نيسان/ أبريل، وعلينا أن نكون في هذا اليوم مستعدين وجاهزين ومنظمين".

​ودعا غوايدو، إلى تشكيل لجان معنية بتعبئة المحتجين في البلاد، كما دعا أجهزة الشرطة والعسكريين إلى حماية المواطنين من المجموعات المسلحة.

وأكد أنه للخروج من التراجيديا التي يعيشها الشارع الفنزويلي، يجب البقاء في الشوارع، مضيفاً أنه سيتحدث مع المجتمع الدولي حول كل نشاطات التعاون.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترف ترامب، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً انتقالياً، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

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