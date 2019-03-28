دولي

مصرع 32 بحادث سير مزدوج في غواتيمالا

مصرع 32 بحادث سير مزدوج في غواتيمالا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 32 شخصاً مصرعهم، وأصيب العشرات بحادث دهس جماعي في مدينة ناهوالا غربي غواتيمالا، مساء أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء المحلية، سيسيليو تشاجاج، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، إن الشاحنة أصابت مجموعة كبيرة من الأشخاص، كانوا قد تجمعوا على الطريق لتفقد شخص أصيب في حادث سير، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

أما وزير الصحة كارلوس سوتو فقد قال: إن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل، وتم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفيات في حالة حرجة.

من جانبه، كتب رئيس غواتيمالا جيمي موراليس على (تويتر): "تؤسفني المأساة التي وقعت في ناهوالا، وخلفت أكثر من 30 قتيلاً بسبب حادث مروري، ونقوم حالياً بتنسيق الإجراءات الرامية إلى توفير كل الدعم لأسر الضحايا".

ويعد هذا الحادث، أحد أسوأ حوادث المرور في غواتيمالا منذ 2013، عندما سقطت حافلة في منحدر في أحد أرياف البلاد، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.

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