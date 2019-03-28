إسرائيل تُبرر لمجلس الأمن تمسكها بالجولان





رام الله - دنيا الوطندعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، المجتمع الدولي للاقتداء بواشنطن والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، معتبراً أن مثل هذه الخطوة، ستعزز الأمن الإقليمي.وقال دانون، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء: "ليس هناك دولة مستعدة لتسليم أراض استراتيجية لأخطر أعدائها، من دون الجولان، ستجد إسرائيل جنوداً إيرانيين على شاطئ بحر الجليل (بحيرة طبريا)، وهذا لن يحدث أبداً".وأضاف: "هل يعتقد المجتمع الدولي فعلاً أننا سنعطي الجولان لمجرم حرب؟"، متابعاً: "على مدى سنوات، كان نظام الأسد يذبح شعبه، كما سمح لإيران بالوجود العسكري في سوريا للإضرار بإسرائيل، لمن تريد الأمم المتحدة تسليم الجولان؟ للمقاتلين الإيرانيين أم الجهاديين؟".واعتبر دانون أن سيادة إسرائيل على الجولان مهمة لـ"منع وقوع أعمال عدوانية سورية ضد إسرائيل مستقبلاً"، معتبراً أن الاعتراف الدولي بتبعية الجولان لإسرائيل من شأنه أن يساهم في الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأثار قرار البيت الأبيض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، موجة استياء في العالم العربي والإسلامي، ورفضاً دولياً واسعاً، ورأت موسكو أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ السلام مقابل الأرض، محذرة من أنها ستزعزع الاستقرار بالمنطقة.