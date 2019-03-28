حملة اعتقالات بالضفة وتوقيع قرار هدم شُقة كان يُقيم بها صالح البرغوثي





وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 13 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، فيما تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم.



وتابع المتحدث الإسرائيلي: وقّع قائد القيادة الوسطى اللواء نداف بادان، على أمر هدم الشقة التي كان يعيش فيها الشهيد صالح البرغوثي، الذي نفذ مع شقيقه عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة (عوفرا) في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2018.



رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.