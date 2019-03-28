الرئيس عباس: يريدون عمل دويلة بغزة وحماس موافقة على ذلك



وأضاف الرئيس عباس: "وعد بلفور الآن يكشف المستور منه، ويطبق هذه الأيام، كيف نمنع هذا، وكيف نمنع ذلك، نحن قادرون، وكل شخص يلعب دوراً في هذا الموصوع".

رام الله - دنيا الوطنعلّق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على آخر التطورات على الساحة الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات الأمريكية في المنطقة.وقال الرئيس عباس في كلمة له، خلال استقباله وفداً من صندوق الاستثمار أمس الأربعاء: "أنتم تتابعون ما يحصل الآن فالأراضي الفلسطينية، أصبحت أراضٍ غير محتلة، ثم القدس ونقلها، و(أونروا) وجاؤوا إلى الجولان، ثم سيأتون على الأراضي الفلسطينية"، كما جاء في إذاعة (صوت فلسطين).وتابع: "يريدون عمل دولة في غزة دويلة في غزة، وجماعتنا وحماس موافقة على ذلك، لذلك هم يصادرون على ما تبقى من الأرض، ويحصل الناس على حقوق مدنية وبيئية فقط، وهذا بالضبط تنفيذ لما ورد في وعد بلفور".