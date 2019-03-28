(يديعوت أحرونوت): الإرباك الليلي مقابل زيادة مساحة الصيد لـ12 ميلًا وتحسين الكهرباء

ونقلت الصحيفة عن مصادر بغزة، أن "وفد المخابرات المصري قدم لحماس اقتراحاً إسرائيلياً بهدنة تشمل زيادة عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وزيادة مساحة الصيد إلى 12 ميلًا وتحسين الكهرباء".



وأضافت: "هذا بمقابل وقف الإرباك الليلي، وضمان أن مظاهرة يوم الأرض يوم السبت المقبل ستكون غير عنيفة".



ووصل وفد مصري أمس الخميس إلى القطاع، والتقى وفداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتركزت المباحثات حول تثبيت تهدئة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الخميس، تفاصيل ما قدمه الوفد المصري، لحركة حماس خلال اجتماعهما أمس في قطاع غزة.