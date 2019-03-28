دولي

مبعوث ترامب يَرُدُّ على هنية ويُوجه رسالة لمصر حول التهدئة في القطاع

مبعوث ترامب يَرُدُّ على هنية ويُوجه رسالة لمصر حول التهدئة في القطاع
جيسون غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
علّق مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حول القصف الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين في غزة، ورد فصائل المقاومة.

وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "حماس تقول إن إسرائيل تلقت الرسالة، ويدعي هنية أن مكتبه المدمر هو رمز للبطولة".

وأضاف: "هنية ومكتبه وحماس ليسوا سوى رمز الدمار واليأس، متى ستتوقف حماس عن إعطاء الأولوية للعنف على رفاهية الشعب الفلسطيني؟"، وفق تعبيره.

وكان هنية قال أمس بأن الرسالة وصلت إلى إسرائيل والمقاومة قالت كلمتها، وذلك بعد يومين من تصعيد عسكري في القطاع.



كما تطرق غرينبلات إلى جهود مصر لإتمام التهدئة في قطاع غزة، مستعيناً بتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

وقال مبعوث واشنطن عبر (تويتر): وبحسب ما ورد، حثّ صائب عريقات الفصائل والحركات السياسية في غزة على التعاون الكامل مع مصر للحفاظ على الهدوء مع إسرائيل. هذا نداء طيب صائب - هذا يساعد الفلسطينيين في غزة! وشكراً لمصر لمحاولة التهدئة من غزة. العنف من غزة يجعل الأمور أسوأ".

ووصل أمس وفد مصري إلى قطاع غزة، والتقى قيادة حركة حماس، ووفداً من الفصائل الفلسطينية، في محاولة لتثبيت التهدئة في القطاع.

أخبار ذات صلة

زعيم المعارضة الفنزويلية يُعلن بدء الخطوات الاستراتيجية لتحرير بلاده

زعيم المعارضة الفنزويلية يُعلن بدء الخطوات الاستراتيجية لتحرير بلاده

مصرع 32 بحادث سير مزدوج في غواتيمالا

مصرع 32 بحادث سير مزدوج في غواتيمالا

إسرائيل تُبرر لمجلس الأمن تمسكها بالجولان

إسرائيل تُبرر لمجلس الأمن تمسكها بالجولان

ترامب: تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية &#34;خيانة عظمى&#34;

ترامب: تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية "خيانة عظمى"

بعد قرار ترامب.. نتنياهو: نحن اليوم ننتصر مجددًا

بعد قرار ترامب.. نتنياهو: نحن اليوم ننتصر مجددًا

ترامب يدعو روسيا للخروج من فنزويلا

ترامب يدعو روسيا للخروج من فنزويلا

مهاتير محمد مُعلقاً على قصف غزة: الإسرائيليون أكثر إرهاباً من غيرهم

مهاتير محمد مُعلقاً على قصف غزة: الإسرائيليون أكثر إرهاباً من غيرهم

أردوغان يشن هجوماً حاداً على الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري

أردوغان يشن هجوماً حاداً على الاتحاد الأوروبي والرئيس المصري

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

للمرة الثالثة في ثلاثة أيام.. شرطة الاحتلال تُغلق مُحيط ومنطقة &#34;باب العامود&#34;

للمرة الثالثة في ثلاثة أيام.. شرطة الاحتلال تُغلق مُحيط ومنطقة "باب العامود"

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي رفح وتُطلق قنابل غازية تجاه المزارعين

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي رفح وتُطلق قنابل غازية تجاه المزارعين

حملة اعتقالات بالضفة وتوقيع قرار هدم شُقة كان يُقيم بها صالح البرغوثي

حملة اعتقالات بالضفة وتوقيع قرار هدم شُقة كان يُقيم بها صالح البرغوثي

المقاومة تُطلق النار صوب زورقين مطاطيين برفح.. وطائرتيْن مسيّرتيْن في &#34;جحر الديك&#34;

المقاومة تُطلق النار صوب زورقين مطاطيين برفح.. وطائرتيْن مسيّرتيْن في "جحر الديك"

أبو هلال: ننتظر عمليات الدهس والطعن نصرة للأسرى

أبو هلال: ننتظر عمليات الدهس والطعن نصرة للأسرى

الفصائل بغزة تنضم لمباحثات الوفد الأمني المصري مع السنوار

الفصائل بغزة تنضم لمباحثات الوفد الأمني المصري مع السنوار

&#34;فلاديمير بوتين&#34; يولد من جديد في &#34;بيت لحم&#34;

"فلاديمير بوتين" يولد من جديد في "بيت لحم"

الشاعر: أولوية وزارة التنمية الاجتماعية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال بفلسطين

الشاعر: أولوية وزارة التنمية الاجتماعية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال بفلسطين

منوعات

شاهد أحدث صورة للفنان عباس إبراهيم بعد غياب

شاهد أحدث صورة للفنان عباس إبراهيم بعد غياب

شاهد كيف أصبحت فريدة سيف النصر.. وهذا ما حدث لها بعد نزع الحجاب؟

شاهد كيف أصبحت فريدة سيف النصر.. وهذا ما حدث لها بعد نزع الحجاب؟

هل انضمت علا الفارس إلى &#34;المعسكر القطري&#34; بعد استبعادها من MBC؟

هل انضمت علا الفارس إلى "المعسكر القطري" بعد استبعادها من MBC؟

حليمة بولند تتحدى ثلوج لبنان بـ&#34;الهوت شورت&#34;

حليمة بولند تتحدى ثلوج لبنان بـ"الهوت شورت"

طلاق أحمد سعد من سمية الخشاب

طلاق أحمد سعد من سمية الخشاب

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

نسرين طافش تنشر صورة من غزة: اللهم أمنك وسلامك

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

لاول مرة منذ 7 سنوات.. عادل إمام يغيب عن شاشة رمضان

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حملة لإهانة لجين عمران من خلال فيديو قديم.. وهكذا ردت

حلمي بكر يقترح طريقة &#34;لتأديب&#34; شيرين

حلمي بكر يقترح طريقة "لتأديب" شيرين

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

ميريام فارس تستعرض جسمها بطريقة تستفز الجمهور

عربي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع في المنطقة الصناعية بـ&#34;حلب&#34;

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مواقع في المنطقة الصناعية بـ"حلب"

الجزائر.. حزب بوتفليقة يؤيد عزله

الجزائر.. حزب بوتفليقة يؤيد عزله

الكشف عن أسرار جديدة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية &#34;كامب ديفيد&#34;

الكشف عن أسرار جديدة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد"

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه

بعد مطالبته بعزل بوتفليقة.. قائد الجيش الجزائري يرد على منتقديه