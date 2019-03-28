مبعوث ترامب يَرُدُّ على هنية ويُوجه رسالة لمصر حول التهدئة في القطاع





وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "حماس تقول إن إسرائيل تلقت الرسالة، ويدعي هنية أن مكتبه المدمر هو رمز للبطولة".





وأضاف: "هنية ومكتبه وحماس ليسوا سوى رمز الدمار واليأس، متى ستتوقف حماس عن إعطاء الأولوية للعنف على رفاهية الشعب الفلسطيني؟"، وفق تعبيره.





وكان هنية قال أمس بأن الرسالة وصلت إلى إسرائيل والمقاومة قالت كلمتها، وذلك بعد يومين من تصعيد عسكري في القطاع.













كما تطرق غرينبلات إلى جهود مصر لإتمام التهدئة في قطاع غزة، مستعيناً بتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.





وقال مبعوث واشنطن عبر (تويتر): وبحسب ما ورد، حثّ صائب عريقات الفصائل والحركات السياسية في غزة على التعاون الكامل مع مصر للحفاظ على الهدوء مع إسرائيل. هذا نداء طيب صائب - هذا يساعد الفلسطينيين في غزة! وشكراً لمصر لمحاولة التهدئة من غزة. العنف من غزة يجعل الأمور أسوأ".



ووصل أمس وفد مصري إلى قطاع غزة، والتقى قيادة حركة حماس، ووفداً من الفصائل الفلسطينية، في محاولة لتثبيت التهدئة في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حول القصف الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين في غزة، ورد فصائل المقاومة.